APPLE KIRMIZI İPHONE 7 MODELLERİNİ SATIŞA SUNDU
Apple geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni modeli kırmızı iPhone modellerini satışa sundu.
Apple, iPhone 7'ye yeni bir renk opsiyonu sundu. iPhone 7'ye kırmızı renk seçeneği de geldi.
Kırmızı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'lar Türkiye'de de satışa sunuldu.
Geçtiğimiz günlerde çevrimiçi mağazasını kapatan ve siteye girenlere sürprizi olduğunu belirten Apple yeni ürünlerini duyurmuştu.
kaynak:ntv
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