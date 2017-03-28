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apple kırmızı iphone 7 modellerini satışa sundu

APPLE KIRMIZI İPHONE 7 MODELLERİNİ SATIŞA SUNDU

Apple geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni modeli kırmızı iPhone modellerini satışa sundu.

Tarih : 28 Mart 2017, 09:40
Puan Ver : Apple Kırmızı İphone 7 Modellerini Satışa Sundu(6/10)3


Apple, iPhone 7'ye yeni bir renk opsiyonu sundu. iPhone 7'ye kırmızı renk seçeneği de geldi.

Kırmızı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'lar Türkiye'de de satışa sunuldu.



Geçtiğimiz günlerde çevrimiçi mağazasını kapatan ve siteye girenlere sürprizi olduğunu belirten Apple yeni ürünlerini duyurmuştu.


 


kaynak:ntv









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