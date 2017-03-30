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apple kullanıcıları dikkat!

APPLE KULLANICILARI DİKKAT!

Apple, iOS 10.3.2 Beta 1 güncellemesi ile artık 32 Bit destekleyen iPhone ve iPad modellerinde destek vermeyeceğini açıkladı

Tarih : 30 Mart 2017, 12:32
Puan Ver : Apple Kullanıcıları Dikkat!(7/10)8


Phone 5S ile başlatılan 64-bit işlemcilerle uygulamaları uyumlu hale getirme çalışmalarından dolayı Apple'ın iOS 11'de birçok uygulamayı mağazasından kaldıracağını açıklamıştı. Şimdi ise Apple kendi ekosistemi içerisinde 32 Bit'i öldürmeye karar verdi.



Geliştiriciler için sunulan iOS 10.3.2 Beta 1 güncellemesi ile artık 32 Bit işlemciye sahip olan iPhone ve iPad modellerinin fişi çekiliyor. iOS 10.3.2 güncellemesini alacak cihazlar arasında iPhone 5, iPhone 5c ve 4. nesil iPad modelleri yer almıyor.



Önümüzdeki yıl içerisinde iPhone 5 modeline olan teknik desteğin tamamen kesileceği ve gelecek iOS güncellemelerinin iPhone 5s ve sonrası, iPad Air ve sonrası ve iPod touch 6. nesil ve sonrası cihazların alacağı söyleniyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Apple  Kullanıcıları  Dikkat    haber

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