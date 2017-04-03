APPLE NEREYE KOŞUYOR!
Şirketin uygulamalardaki gelir artışı amiral gemisi iPhone'un oran bazında geride bıraktı. Spotify'dan transfer edilen Shiva Rajamaran ile birlikte Apple, odağını cihazdan hizmete kaydırabilir.
Ürün yöneticisi olarak bilişim sektörünün aranılan isimlerinden biri olan Shiva Rajaraman artık Apple için çalışacak. Son olarak internet odaklı müzik hizmeti sunan Spotify ve öncesinde de Google'da çalışan Rajaraman hamlesiyle Apple'ın yeni dönemdeki stratejisinde değişim bekleniyor.
iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarla sektörü domine eden firmalardan biri olan Apple'ın yeni transferi ne telefon, ne tablet, ne de giyilebilir teknolojilerle ilgili bir deneyime sahip.
LinkedIn profiline bakıldığında Spotify'ın uygulama, özellik ve kullanıcı deneyimi anlamında uçtan uca hizmetlerinden olduğu görülen Rajaraman, daha önce çalıştığı Google tarafında ise içerik üreticilerinin Youtube üzerine para kazanabilmesine yönelik strateji geliştiriyordu.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar