Apple Qualcomm kavgası büyüyerek devam ediyor. Bu kez de Apple karşı atağa geçti. Amerikalı teknoloji devi Qualcomm ile imzaladığı anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.



Apple Qualcomm kavgası büyüyerek devam ediyor. Bu kez de Apple karşı atağa geçti. Amerikalı teknoloji devi Qualcomm ile imzaladığı anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.



Bildiğiniz gibi Amerikan teknoloji devi Apple ve dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden Qualcomm şu sıralar birbirlerine girmiş durumda. Apple'ın Qualcomm'a kullandığı patentler için lisans ücreti ödemeyi reddetmesi iki firma arasında büyük bir kavga başlattı. Mahkemeye taşınan bu kavga her geçen gün biraz daha büyüyor.



Hatırlayacağınız gibi Qualcomm bir süre önce mahkemeden Apple cihazlarının ABD'ye girişini engellemesini istemişti. Qualcomm'un bu isteği iki şirket arasındaki kavgayı daha da kızıştırdı. Karşı hamle için fırsat arayan Apple şimdi de Qualcomm ile imzaladıkları lisans anlaşmasının geçersiz olduğunu iddia ediyor. Eğer mahkeme bu iddiaların doğru olduğuna karar verirse Qualcomm büyük darbe alır. Çünkü şirket Apple'ın sattığı her iPhone'dan lisans ücreti alıyor. Bu ücretlerin kesilmesi şirketin finansal durumu üzerinde ciddi etkilere neden olacaktır.



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