APPLE, SHAZAM'I SATIN ALACAĞINI DOĞRULADI
Teknoloji devi Apple, çalan bir şarkının ne olduğunu ve kimin tarafından söylendiğini belirleyen uygulama Shazam'ı satın alacağını doğruladı.
400 MİLYON DOLAR ÖDENECEĞİ İDDİA EDİLDİ
Anlaşmanın detayları açıklanmasa da Bloomberg International'ın ulaştığı kaynaklar, Apple'ın İngiltere merkezli uygulama için 400 milyon dolar ödeyeceğini söyledi. Bu Apple'ın, şimdiki değeri 600 milyon dolara yaklaşan ve 1996'da gerçekleşen Next Computer'ın satın alınmasından bu yana en büyük alışverişi olacak.
Apple'dan e-posta yoluyla pazartesi yapılan açıklamada, "Apple Music ve Shazam doğal bir uyuma sahip. İkisi de müzik keşfetmenin ve kullanıcılarına harika bir müzik tecrübesi yaşatmanın tutkusunu paylaşıyor. Çok heyecanlı planlarımız var ve Shazam'ı bu planlarla birleştirmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.
AYLIK AKTİF KULLANICISI 175 MİLYON
Açıklamada ayrıca, "Apple Store'un kurulmasından bu yana Shazam, IOS yazılıma sahip telefonlar için her zaman en popüler uygulamalardan biri oldu. Bugün tüm dünyada 100 milyonlarca insan Shazam kullanıyor " ifadesi yer aldı.
1999'da hayata geçen uygulama, 2015 yılından bu yana cihazların kameralarını kullanarak kitap ve dergi gibi fiziksel ürünlerini de tanıyabiliyor. Kasım 2017 itibariyle, IOS ve Android yazılımlı cihazlarda Shazam'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 175 milyon.
Kaynak: haberinburada
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