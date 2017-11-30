APPLE, TÜRK YAZILIMCININ BULDUĞU AÇIK İÇİN BASİT BİR HATA DEDİ
Apple, Türk yazılımcı Lemi Orhan Ergin'in ortaya çıkarttığı Mac işletim sistemindeki güvenlik açığı için "basit bir hata" yorumunda bulundu. Ancak uzmanlar, yabancı birinin bu sayede bilgisayarınıza kolaylıkla giriş yapabileceğini söylüyor.
Apple'ın Mac bilgisayarlar için geliştirdiği en son yazılım MacOS High Sierra'daki açık, bilgisayara şifresiz bir şekilde, sistem yöneticisi olarak girilmesine olanak tanıyor. Apple'dan yapılan açıklamada, "Bu soruna çözüm bulmak için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyoruz" denildi.
ŞİFRESİZ GİRİŞ AÇIĞI BULDU
Lemi Orhan Ergin, bilgisayara girerken kullanıcı adı kısmına "root" yazıp, şifre kısmının boş bırakılmasının ardından son birkaç kez enter'a basıldıktan sonra bilgisayara sistem yöneticisi olarak girilebildiğini keşfetti.
YİNE DE ELEŞTİRİLDİ
Ancak Ergin'e, yazılım güvenliği alanındaki profesyonellerin buldukları açıkları kamuoyuna açıklama konusundaki sektör kurallarına uymama eleştirisi yöneltildi. Bu kurallara göre güvenlik uzmanları bir üründe açık bulduklarında, hatayı kamuoyuna duyurmadan önce, hatanın düzeltilmesi için ilgili şirkete makul bir süre tanıyor. Ancak Ergin, Twitter'da bu suçlamalara cevap vermedi.
APPLE BASİT BİR HATA DİYOR
Apple yetkilileri ise açık hakkında daha önceden bilgi sahibi olup olmadıkları konusunda yorum yapmıyor. Ancak Apple'ın destek forumlarında iki haftadan kısa süre önce açıktan bahsedildi. Ancak durum kritik bir güvenlik açığı olarak değil, sorun çözmek için kullanışlı bir yöntem olarak gösterildi.
Sistem yöneticiliği hakkı veren açık basit bir sorun olarak görülüyor ve güvenlik uzmanları "komik ve mahcup edici" bir hata olarak tanımlıyor.
TEHLİKELİ BİR AÇIK
Sistem yöneticisi olarak bilgisayarlara girenler, normal bir kullanıcıdan çok daha fazlasını yapabiliyor ve aynı bilgisayarı kullanan diğer hesapların dosyalarına erişebiliyor. Ayrıca, hayati önemdeki sistem dosyalarını silip, bilgisayarı kullanılamaz hale getirebiliyor. Aynı zamanda normal güvenlik yazılımlarının zor yakalayabileceği kötücül yazılımlar yükleyebiliyor.
Açık uzaktan kullanılamıyor ve sadece birinin bilgisayara giriş yapmasıyla kötü niyetli olarak kullanılabiliyor. Ancak örneğin teknolojik destek için başka birine bilgisayara uzaktan giriş hakkı verildiğinde, açıktan uzaktan da faydalanılabiliyor.
Kaynak: haberinburada
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