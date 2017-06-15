WatchOS 4 ile fitness ekipmanları arasında iki yönlü iletişim başladı. Sektörde ilk kez, akıllı saat ve fitness ekipmanı arasında kalori, mesafe, hız, çıkılan kat sayısı, eğim ve tempo dahil, daha önceden paylaşılmamış veriler kusursuz bir şekilde eşzamanlanıyor.



WatchOS 4 ile fitness ekipmanları arasında iki yönlü iletişim başladı. Sektörde ilk kez, akıllı saat ve fitness ekipmanı arasında kalori, mesafe, hız, çıkılan kat sayısı, eğim ve tempo dahil, daha önceden paylaşılmamış veriler kusursuz bir şekilde eşzamanlanıyor.



Life Fitness, kardiyo cihazlarının Apple Watch ve WatchOS 4 ile kablosuz ve sorunsuz bir şekilde eşleştirileceğini ve böylece egzersiz yapanların mümkün olan en doğru ölçümleri izleyebileceğini açıkladı.



Apple Watch, Life Fitness ekipmanlarına sorunsuz bağlanacak



Apple WatchOS 4 ile favori kardiyo ekipmanlarını kullanan müşteriler çok yakında Apple Watch'larını tek bir dokunuşla Life Fitness'ın koşu bantları, kondisyon bisikletleri veya cross- trainer ekipmanları ile doğrudan eşleştirebilecek. Sektörde ilk kez, akıllı saat ve fitness aleti arasında kalori, mesafe, hız, çıkılan kat sayısı; eğim ve tempo dahil, daha önceden paylaşılmamış veriler kusursuz bir şekilde eşzamanlanıyor. Bu da, en düşük düzeyde aygıt yönetimiyle mümkün olan en doğru ölçümleri sağlıyor.



Egzersiz yapmaya başlarken, Apple Watch'unuzu fitness konsoluna yaklaştırmanız bağlantı kurmanız için yeterlidir. Ek uygulamalar indirmeniz, ekstra ayar yapmanız veya karmaşık menülerde dolaşmanıza gerek yoktur. Bağlandıktan sonra, Apple Watch ve Life Fitness cihazınız, kalp hızı, yakılan kalori, mesafe, hız ve eğim gibi verileri birbirine aktarır.



“Kullanıcılara olağanüstü deneyimler sağlayacak”



Apple Watch ile bağlantı, 2017 yılı içinde Life Fitness'in premium kardiyo konsolu Discover SE3 HD'de kullanılabilir olacak. Bu yılın başlarında tanıtılan Discover SE3 HD'nin 21 inç koşu bandı ekranı ve 16 inç bisiklet; cross trainer ve 1080p çözünürlüklü PowerMill ekranı bulunuyor. Yakın gelecekte, Life Fitness portföyündeki diğer markalar Cybex, SCIFIT ve Indoor Cycling Group da Apple Watch ile uyumlu hale gelecek.



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