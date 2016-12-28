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apple yapay zeka araştırmalarına başladı

APPLE YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARINA BAŞLADI

Apple yapay zeka çalışmaları için kolları sıvadı. Şirket içinde oluşturulan bir grup yapay zeka çalışmaları ile ilgili ilk çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Apple yakın gelecekte kendi kendine öğrenebilen makineler üzerine çalışmalara yoğunlaşacak.

Tarih : 28 Aralık 2016, 12:58
Puan Ver : Apple Yapay Zeka Araştırmalarına Başladı(5/10)2


Apple yapay zeka çalışmaları için kolları sıvadı. Şirket içinde oluşturulan bir grup yapay zeka çalışmaları ile ilgili ilk çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Apple yakın gelecekte kendi kendine öğrenebilen makineler üzerine çalışmalara yoğunlaşacak.



Yapay zeka son dönemin en önde gelen araştırma konusu. Dev teknoloji şirketleri bu konuyu çok ciddiye alıyor. Google, Facebook ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketleri bu alanda yatırımlarına ve araştırmalarına hız verirken Apple'ın da hiçbir şey yapmadan durması beklenmezdi. Apple yapay zeka alanındaki araştırmalarına başladığını yayınlanan bir açıklama ile duyurdu.



Apple içindeki mühendislerden oluşturulan bir grup yapay zeka çalışmaları ile ilgileniyor. Bu grup, yaptıkları çalışmaları özetledikleri açıklamada öncelikle kendi kendine öğrenebilen makineler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Apple'ın bu alandaki ilk çalışmaları pratiğe daha hızlı geçirilebilecek bazı teknikler içeriyor.



Apple'ın üzerinde çalıştığı teknoloji yapay ve gerçek görüntüler arasındaki farkları belirlemeye çalışıyor. Buradaki asıl amaç ise yapay görüntüler ile gerçek görüntüler arasındaki farkı neredeyse ortadan kaldıracak bir sistem geliştirmek. Bu yapay görüntüler yine yapay zeka araştırmalarında makinelerin kendi kendilerine öğrenme denemelerinde kullanılıyor. Apple'ın sisteminin gelişmiş tekniklerle rafine edilmiş yapay görüntüleri bile gerçek görüntülerden ayırt edebilecek seviyeye yaklaştığı belirtiliyor.



İnsan Beyni Gibi Çalışan Yapay Zeka








Etiketler: Apple  Yapay  Zeka  Araştırmalarına  Başladı    haber

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