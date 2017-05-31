APPLE, YAPAY ZEKA İÇİN UYGUN BİR YONGA HAZIRLIĞINDA
Apple, sahip olduğu yapay zeka Siri için özel yonga hazırlığını sürdürmeye devam ediyor.
Apple, sahip olduğu yapay zeka Siri için özel yonga hazırlığını sürdürmeye devam ediyor.
Son yıllarda birçok firma yapay zeka alanına yaptığı yatırımına daha da hız vermeye başladı. Bu firmalardan biri olan teknoloji devi Apple, sahip olduğu yapay zeka Siri için özel bir yonga geliştirmeye başladı.
Gelen birtakım bilgilere göre firma, Apple Neural Engine isimli özelleştirilmiş bir yonga seti geliştiriyor. Bu yonga seti sayesinde ses algılama ve yüz tanıma özellikleri çok daha kullanılabilir bir halde üründe yer bulacak. Bu yapay zeka yongası yardımcı bir işlemci mantığı ile çalışma prensibini sürdürecek. Aynı zamanda bu yapay zekanın akıllı hoparlör içine de entegre edileceği konuşuluyor.
Sonuç olarak biz kullanıcılar için, ilerleyen dönemde tüm bu iddiaların tamamen kesinlik kazanması beklemekten başka birşey kalmıyor.
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