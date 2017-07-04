Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara Yönü Kapandı!
4 Rütbeli Asker İçin Tutuklama İstendi
Saldırgan Köpeklere Karşı Yapılması Gereken 5 Hareket
Aldığı Üründen Zarar Gören Vatandaşa Tazminat!
Kim Kardashian Taşıyıcı Anne İle Anlaştı
Kulağınızı Temizlediğinizi Sanmayın!
Tsk 4 Koldan Afrin'e Ne Zaman Girecek?
İstanbul'da, Bugün Yağış Bekleniyor
Yıldız Futbolcu Pepe Bu Akşam İstanbul'da
Otomotiv Pazarı 6 Ayda Yüzde 8.5 Daraldı
Uçuşlarda Elektronik Cihaz Yasağı Ne Zaman Kalkıyor!
Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu!
Düz Bir Karın İçin Bu 10 Besinden Uzak Durun!
Trabzonspor'dan Edin Visca İle Anlaştı
Bu Polis'e Beni Tutukla Kampanyası Yapılıyor!
Kalbi 50 Dakika Durdu, Vücudu Dondurularak Hayata Döndü!
Silahın Üzerine Oturunca Penisini Vurdu!
Fetö Operasyonu: 31 Gözaltı Kararı!
Yalova'nın Çınarcık İlçesine Bağlı Beldeye Ulaşım Kapandı!
780 Hakim Ve Savcının Yeri Değişti!

apple'dan rekor kazanç

APPLE'DAN REKOR KAZANÇ

Hızla büyümeye devam eden Apple'ın uygulama merkezinden kazandığı para rekor seviyelere ulaştı. App Store'un yılın ilk yarısındaki geliri, şirketin 10 yıl önceki toplam gelirini aştı.

Tarih : 04 Temmuz 2017, 09:32
Puan Ver : Apple'dan Rekor Kazanç(9/10)6


Dünynanın en değerli markası olan Apple, hızla yükselmeye devam ediyor. Öyle ki artık geldiğimiz noktada şirketin logosunu veya adını taşıyan her şey kendi pazarında liderliğe onuyor. Bunun en büyük örneği de App Store. Şirketin popüler mobil uygulama merkezi 10 yıl gibi kısa bir sürede öyle bir noktaya geldi ki ilk bakışta inanması güç bir başarıya imza attı.



Araştırma şirketi SensorTower'ın yayınladığı rapora göre Amerikalı teknoloji devi sadece yılın ilk çeyreğinde App Store'dan 4.9 milyar dolar kazandı. Bu rakam, 10 yıl önce, yani iPhone ilk çıktığında şirketin tüm gelirinden bile fazla. 2007 yılında Apple'ın toplam geliri 3.5 milyar dolardı. Bu rakamlar şirketin ne kadar hızlı büyüdüğüne açıkça ortaya koyuyor. Ancak özellikle App Store hızla büyüyor. 2013 yılında şirketin gelirlerinin yüzde 1'ine denk gelen App Store geliri 2016'da yüzde 3.4'e kadar yükseldi.



Televizyonların Ev Yaşamındaki Yeri







Etiketler: Apple  Dan  Rekor  Kazanç    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER