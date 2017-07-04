APPLE'DAN REKOR KAZANÇ
Hızla büyümeye devam eden Apple'ın uygulama merkezinden kazandığı para rekor seviyelere ulaştı. App Store'un yılın ilk yarısındaki geliri, şirketin 10 yıl önceki toplam gelirini aştı.
Dünynanın en değerli markası olan Apple, hızla yükselmeye devam ediyor. Öyle ki artık geldiğimiz noktada şirketin logosunu veya adını taşıyan her şey kendi pazarında liderliğe onuyor. Bunun en büyük örneği de App Store. Şirketin popüler mobil uygulama merkezi 10 yıl gibi kısa bir sürede öyle bir noktaya geldi ki ilk bakışta inanması güç bir başarıya imza attı.
Araştırma şirketi SensorTower'ın yayınladığı rapora göre Amerikalı teknoloji devi sadece yılın ilk çeyreğinde App Store'dan 4.9 milyar dolar kazandı. Bu rakam, 10 yıl önce, yani iPhone ilk çıktığında şirketin tüm gelirinden bile fazla. 2007 yılında Apple'ın toplam geliri 3.5 milyar dolardı. Bu rakamlar şirketin ne kadar hızlı büyüdüğüne açıkça ortaya koyuyor. Ancak özellikle App Store hızla büyüyor. 2013 yılında şirketin gelirlerinin yüzde 1'ine denk gelen App Store geliri 2016'da yüzde 3.4'e kadar yükseldi.
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