

Apple önümüzdeki dönemde satışa sunacağı, iPhone'un 10. yılına özel olarak tasarlanan iPhone 8 için sürpriz bir karar aldı. İşte konu hakkındaki detaylar.



Bilindiği üzere Apple bu sene 3 yeniiPhonemodeli ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu modellerden birisi iPhone'un 10. yılına özel olarak geliştirileniPhone 8iken diğer ikisi iseiPhone 7sveiPhone 7s Plusolacak. Şimdilik bu konudaApple'dan bir doğrulama gelmemiş olsa da sızdırılan raporların hemen hemen hepsi aynı doğrultuda.



Hatırlanacağı üzere Apple, bu sene satışa sunduğuiPhone 7ve iPhone 7 Plus'ta hemQualcommhem de Inteltarafından üretilen modem setlerini kullanmıştı. Intel tarafından üretilen setlerin,Qualcomm'dan daha düşük bir hız kapasitesine sahip olmasından ötürü, Apple Qualcomm'dan modem setlerini Intel'in setleri ile aynı hızda sabitlemesini istemişti. Yani bir nevi Qualcomm tarafından üretilen modemlerin hız seviyesi düşürülmüştü.



Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir rapora göre,Appleaynı stratejiyi bu sene de uygulamayı planlıyor. Yani çıkacağı 3 model için modem setlerini hem Intel hem de Qualcomm'dan temin etmeyi düşünüyor. Fakat bu noktada şöyle bir sıkıntı mevcut.Qualcomm'un SD 835'te de kullandığı yeni modemi gigabit seviyesindeki hızlara erişebiliyor. FakatIntelcephesine bakıldığında bu hızlara erişebilmiş bir modemin olmadığını görüyoruz. Yani yine Qualcoomtarafından üretilen modemlerin hızları Intel'inkiler ile aynı seviyeye indirgenebilir.



Bu ister istemez şu durumu ortaya çıkaracaktır.SD 835kullanan telefonlar LTEüzerinden gigabitlik hızları görürken, yeni iPhonemodelleri asla bu hızlara çıkamayacaklar. Bu da Appleiçin zayıf bir imaj algısı yaratabilir.



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