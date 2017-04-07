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apple'ın başını yakan olay: hata 53!

APPLE'IN BAŞINI YAKAN OLAY: HATA 53!

Apple'ın başı parmak izi okuma özelliğine sahip telefonlarda oluşan Error 53 veya Hata 53 adlı hata ile dertte. Firmanın yetkili servisi dışında bir yere tamir ettirilen telefonları garanti kapsamından çıkarması sebebiyle Avustralya tüketici mahkemesi markaya dava açtı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 09:47
Puan Ver : Apple'ın Başını Yakan Olay: Hata 53!(7/10)4


Son derece tehlikeli bir hata olan "Hata 53", telefonu kullanılamaz bir hale sokuyor ve kullanıcıların mecburen telefonlarını eski sürüme taşımasına sebep oluyordu. Birçok kullanıcı bu mesajı geçemeyerek telefonları üçünçü taraf teknisyenlerde tamir ettirmek zorunda kalmıştı.



Avustralya tüketici kanunlarına göre, Error 53 olarak bilinen hata koduyla Apple dışındaki üçüncü şahıs kurumlarına tamir ettirildiği anlaşılan telefonları garanti kapsamından çıkaran Apple'ın haksız ve adaletsiz bir tutum sergilediğini belirtti. Avusturalya Rekabet ve Tüketici komisyonu(ACCC), Apple'ın geçen yıl ortaya çıkan bu hatasının tüketici yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle şirket aleyhine dava açtı. Apple'ın bu durum sonucunda telefonların garanti dışı kalması tüketici haklarına aykırı olarak gösterildi.



 



kaynak:hürriyet








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