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'aptal aptal şeyler yapıyorum'

'APTAL APTAL ŞEYLER YAPIYORUM'

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk'le aşk yaşayan Özge Özpirinçci, son derece dengeli ve güzel bir ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Tarih : 06 Haziran 2017, 15:22
Puan Ver : 'aptal Aptal Şeyler Yapıyorum'(8/10)9


Şu anki ilişkin nasıl başladı?

Biz Burak'la çok konuştuk. Bir anda, biriyle saçma sapan konuşmaya başlarsın ve bitmez ya… Evrenden bahsederken bir anda ne marka ayakkabı giydiğine kadar gider sohbet. Susmadık ve kalabalık bir ortamda farkında olmadan, sürekli ona çekilme durumunu yaşadım. Tam olarak kader bence. Çünkü ben Burak'la tanıştığımda yalnız kalmak istediğim bir dönemdeydim. Aslında çok net karar vermiştim. Sonra bir baktım, evren öyle istemiyormuş. Ama şu anda Burak o istediğim dönemi de yaşatıyor bana. Kendinden önce beni düşünüyor. Ben de kendimden önce onu düşündüğüm için son derece dengeli ve güzel bir ilişkimiz var. Bu çok değerli bir şey.



Aşıkken nasıl bir Özge oluyorsun?

Çok enerjik olurum. Saçma sapan konuşurum, sakarlık yaparım, aptallaşırım. 'Biri şu kızın fişini çeksin' demek istersin. Asla yapmayacağım şeyleri yaparım. Şu an hala aşığım. O yüzden hep aptal aptal şeyler yapıyorum. (Gülüyor) Neyse ki, mesleki delilik de olduğu için tolere ediliyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler:   Aptal  Aptal  Şeyler  Yapıyorum      haber

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