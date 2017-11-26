ARABA KULLANIRKEN YANINDAKİ KADINLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ, AĞACA TOSLADI!
ABD'de araba kullanırken aynı anda cinsel ilişkiye giren Michael Tonkin, kontrolü kaybederek aracı ağaca çarptı.
ABD'de meydana gelen kaza pes dedirtti. Araba kullanırken cinsel ilişkiye giren adam, aracı ağaca çarptı.
ARABA KULLANIRKEN İLİŞKİYE GİRDİ
Washington'da bir adam araba kullanırken kadınla cinsel ilişkiye girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı yoldan çıkarıp ağaca çarptı.
ÇIPLAK BULUNDULAR
Olay yerine gelen ekipler, kadınla erkeğin çıplak olduğunu ve ilişkiye girdikleri sırada kadının üç aylık oğlunun arka koltukta olduğunu söyledi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Polis, daha önce trafik kurallarını ihlal ettiği belirtilen ve ismi Michael G Tonkin olduğu belirlenen adamı gözaltına alırken Daisy L Laroque isimli kadınının vücudunda kırıklar meydana geldiği ve bebeği ile beraber hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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