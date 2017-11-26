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Araba Kullanırken Yanındaki Kadınla Cinsel İlişkiye Girdi, Ağaca Tosladı!

ARABA KULLANIRKEN YANINDAKİ KADINLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ, AĞACA TOSLADI!

ABD'de araba kullanırken aynı anda cinsel ilişkiye giren Michael Tonkin, kontrolü kaybederek aracı ağaca çarptı.

Tarih : 26 Kasım 2017, 02:50
Puan Ver : Araba Kullanırken Yanındaki Kadınla Cinsel İlişkiye Girdi, Ağaca Tosladı!(9/10)5

ABD'de meydana gelen kaza pes dedirtti. Araba kullanırken cinsel ilişkiye giren adam, aracı ağaca çarptı.

ARABA KULLANIRKEN İLİŞKİYE GİRDİ

Washington'da bir adam araba kullanırken kadınla cinsel ilişkiye girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı yoldan çıkarıp ağaca çarptı.

ÇIPLAK BULUNDULAR

Olay yerine gelen ekipler, kadınla erkeğin çıplak olduğunu ve ilişkiye girdikleri sırada kadının üç aylık oğlunun arka koltukta olduğunu söyledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, daha önce trafik kurallarını ihlal ettiği belirtilen ve ismi Michael G Tonkin olduğu belirlenen adamı gözaltına alırken Daisy L Laroque isimli kadınının vücudunda kırıklar meydana geldiği ve bebeği ile beraber hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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