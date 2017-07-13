İstanbul Valisi Şahin: Beşiktaş Saldırısının Organizatörü Yakalandı
Tünelde Şov Yapan Motosikletli Genç Felaketten Kıl Payı Kurtuldu
Erdoğan'a Suikast Düzenleyen Fetö'cüler Mahkemeye 'hero' Yazılı Tişörtle Geldi
Fenerbahçe, Manchester City'de Forma Giyen Bony İle Anlaştı
Arabanın Vites Kutusundan Yılan Çıktı
Erdoğan'la Röportaj Yapan Bbc Muhabirinden Övgü Dolu Sözler
Mahalleli Personelleri Rehin Aldı, Devreye Polis Girdi
Abd'nin Ardından Almanya'dan Da 15 Temmuz Uyarısı: Kalabalıktan Uzak Durun
Fenerbahçe'yi Mesut Edecek
Dünyanın Beklediği Boks Maçı Öncesinde Mayweather İle Mcgregor Karşı Karşıya Geldi
Super Mario Run Hayal Kırıklığı Yaratmaya Devam Ediyor
Valve, Rekor Sayıda Steam Kullanıcısını Banladı!
Motogp 17 Bu Hafta Raflardaki Yerini Alacak
13 Milyon Euro'ya Roma'ya Giden Cengiz Ünder, Başakşehir'den Ayrıldı
Lg V30 İşte Böyle Görünecek!
Adana'da Deaş'ın 'meydan' Grubuna Vurgun: 5 Gözaltı
Fetö'nün Yeni Finans Kaynağı Work And Travel
Son Dakika! Yapımcı Ve Yönetmen Ali Avcı, Fetö'den Gözaltına Alındı
Almanya'dan Ayrılan Hamit, Süper Lig'e Dönüyor
Hukuk Ve Vergi Şirketi Andersen Global, Türkiye'de Faaliyete Başlıyor

Arabanın Vites Kutusundan Yılan Çıktı

ARABANIN VİTES KUTUSUNDAN YILAN ÇIKTI

İzmit'te, Ömer Ekiz otomobiline giren yılanı görünce itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye yılanı vites kutusunu sökerek çıkardı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 11:10
Puan Ver : Arabanın Vites Kutusundan Yılan Çıktı(6/10)2

İzmit'te, Ömer Ekiz otomobiline giren yılanı görünce itfaiyeden yardım istedi. Yılanı çıkarmak için uğraşılırken, ellerinde sopa olan bazı vatandaşlar aracın etrafında toplandı. Vites kutusunun sökülmesi ile yılanın bir anda araçtan dışarı fırlamasıyla herkes etrafa kaçıştı. Ömer Ekiz ile bir itfaiyeci yılanın peşinden koşarak yakaladı. Yılanı eline alan Ömer Ekiz doğaya salınmak üzere yılanı itfaiyeye teslim etti.

AYAKLARININ UCUNDAN SÜZÜLEN YILANI FARK ETTİ

Kartepe Suadiye Mahallesi'nde oturan Ömer Ekiz, otomobilini bakım için Körfez Sanayi Sitesi'ne getirdi. Ömer Ekiz, bu sırada 41 FR 395 plakalı otomobilinde ayaklarının arasından süzülen yılanı fark etti. Yılan aracın motor kısmına girince, Ömer Ekiz itfaiyeden yardım istedi. Ömer Ekiz itfaiyenin gelmesini beklerken, sanayi sitesindeki elektrikçilerden aracın torpido kısımlarının sökülmesi için yardım istedi. Araçta yılanın olduğunu öğrenen elektrikçiler, korkarak yardımda bulunamayacaklarını belirtti.

VİTES KUTUSU SÖKÜLÜNCE YILAN ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen itfaiye ekibi ve Ömer Ekiz yılanı bulmak için çalıştı. Bu sırada ellerinde sopa olan bazı esnaf da aracın etrafında toplandı. Ömer Ekiz aracının teyp bölümünü ardından da vites kutusu kısmını sökünce yılan ortaya çıktı. Vites kutusundan çıkan yılan, araçtan dışarı fırlayınca çevrede toplananlar kaçışmaya başladı.

Ömer Ekiz ile bir itfaiyeci yılanın peşinden koştu. İtfaiye elindeki hayvan yakalama aparatı ile yılanı yakalarken, Ömer Ekiz yılanı başından tutarak havaya kaldırdı. Ömer Ekiz yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı doğaya salınmak üzere itfaiyenin uzattığı poşete koydu. İtfaiye ekipleri yılanı uygun bir yerde doğaya saldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arabanın  Vites  Kutusundan  Yılan  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER