Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

Arabasını dolandırıcıya teslim eden seyirci, olayı maç bitince anladı

ARABASINI DOLANDIRICIYA TESLİM EDEN SEYİRCİ, OLAYI MAÇ BİTİNCE ANLADI

Dün akşam Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen maç için arabalarını 20 TL karşılığında yola bırakan seyirciler, çıkınca araçlarının trafik tarafından çekildiğini fark etti.

Tarih : 27 Kasım 2017, 18:20
Puan Ver : Arabasını Dolandırıcıya Teslim Eden Seyirci, Olayı Maç Bitince Anladı(6/10)2

TEB Tennis Stars Organizasyonu kapsamında dün akşam Sinan Erdem Spor Salonu'ndan düzenlenen dünyanın eski bir numarası Rus tenisçi Maria Sharapova ve Türk tenisçi Çağla Büyükakçay'ın gösteri maçında onlarca kişi dolandırıldı.

ARAÇ BAŞINA 20 TL ALDILAR

Yaklaşık 15 bin kişinin gittiği tenis maçı nedeniyle yoğun bir trafik yaşanan Sinan Erdem'in önünde kollarında görevli bantı bulunan bazı kişiler, otoparkın dolu olduğunu söyleyerek araçları yol kenarında dubalarla ayırdıkları bölüme park ettirdi. Araç başına da 20 TL ücret aldılar.

TRAFİK POLİSİ, ARABALARIN HEPSİNİ ÇEKTİ

Karşılaşma sonrasında araçlarını almaya gidenler ise büyük bir şokla karşılaştı. Görevlilerin sahte olduğu ortaya çıktı. Araçların tamamı ise trafik polisi tarafından otoparklara çektirildi.

Gece geç saatlere kadar pek çok kişi aracını bulmak için yoğun çaba sarfetti.

POLİS UYARI YAPTI: DİKKAT EDİN

Trafik polisleri son zamanlarda böyle büyük organizasyonların yapıldığı yerlerin önünde benzer çetelerin faaliyet yürüttüğünü ve vatandaşı mağdur ettiklerini belirterek, bu organizasyonlara gidenleri uyardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arabasını  Dolandırıcıya  Teslim  Eden  Seyirci  Olayı  Maç  Bitince  Anladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER