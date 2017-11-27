ARABASINI DOLANDIRICIYA TESLİM EDEN SEYİRCİ, OLAYI MAÇ BİTİNCE ANLADI
Dün akşam Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen maç için arabalarını 20 TL karşılığında yola bırakan seyirciler, çıkınca araçlarının trafik tarafından çekildiğini fark etti.
TEB Tennis Stars Organizasyonu kapsamında dün akşam Sinan Erdem Spor Salonu'ndan düzenlenen dünyanın eski bir numarası Rus tenisçi Maria Sharapova ve Türk tenisçi Çağla Büyükakçay'ın gösteri maçında onlarca kişi dolandırıldı.
ARAÇ BAŞINA 20 TL ALDILAR
Yaklaşık 15 bin kişinin gittiği tenis maçı nedeniyle yoğun bir trafik yaşanan Sinan Erdem'in önünde kollarında görevli bantı bulunan bazı kişiler, otoparkın dolu olduğunu söyleyerek araçları yol kenarında dubalarla ayırdıkları bölüme park ettirdi. Araç başına da 20 TL ücret aldılar.
TRAFİK POLİSİ, ARABALARIN HEPSİNİ ÇEKTİ
Karşılaşma sonrasında araçlarını almaya gidenler ise büyük bir şokla karşılaştı. Görevlilerin sahte olduğu ortaya çıktı. Araçların tamamı ise trafik polisi tarafından otoparklara çektirildi.
Gece geç saatlere kadar pek çok kişi aracını bulmak için yoğun çaba sarfetti.
POLİS UYARI YAPTI: DİKKAT EDİN
Trafik polisleri son zamanlarda böyle büyük organizasyonların yapıldığı yerlerin önünde benzer çetelerin faaliyet yürüttüğünü ve vatandaşı mağdur ettiklerini belirterek, bu organizasyonlara gidenleri uyardı.
Kaynak: haberinburada
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