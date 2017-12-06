Suudi Arabistan'da geçen ay başlayan yolsuzlukla mücadele operasyonunun ana dalgasının sona erdiği ve el konulan milyarlarca doların ekonomik kalkınma projelerine harcanacağı açıklandı. Reuters'a konuşan Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Abdullah el Kasabi, önde gelen yetkililer ve işadamları arasındaki gözaltıların sona erip ermediği sorusuna, "Bildiğim kadarıyla sona erdi" yanıtını verdi.

"HESAPTA 100 MİLYAR DOLAR BİRİKEBİLİR"

Kasabi, gözaltına alınan kişilerle yapılan anlaşmalar sonucu el konulan paraların yatırılması için maliye bakanlığının özel bir hesap açtırdığını ve başsavcılığın tahminlerine göre bu hesapta 50 ila 100 milyar dolar birikebileceğini söyledi.

Suudi Bakan, "Bu para kesinlikle konut ve genel kamu ihtiyaçları için kullanılacak çünkü bu para halkın parasıdır. Kalkınma projelerinden başka hiçbir amaç için kullanılmayacak" dedi.

2 BİNDEN FAZLA HESABA EL KONULDU

Geçen ay çok sayıda prens, kamu yetkilisi ve iş adamı gözaltına alınmış, 200'e yakın kişi sorgulanmış ve 2 binden fazla banka hesabı dondurulmuştu.

Opreasyon, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın siyasi gücünü artıran bir gelişme olarak görülüyor. (Reuters)

Kaynak: haberinburada