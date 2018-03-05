ARAÇ HIZLI GEÇTİ, PİLOT PLAKAYI ALAMADI!
Atatürk Havalimanı'nda kalkış için hazırlanan bir uçak, pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada yer hizmeti şirketine ait bir araç uçağın yanından hızlı bir şekilde geçti.
Atatürk Havalimanı'nda pist başına ilerleyen bir uçağın yanından yer hizmeti şirketine ait bir kamyonet, aprondaki hız limitini aşarak geçti. Kule görevlisinin 'Efendim plakasını aldınız mı Sorusuna pilot, 'Efendim çok hızlıydı diye yanıt verdi.
PİLOT, KULEYE RAPOR VERDİ
Atatürk Havalimanı'nda kalkış için hazırlanan bir uçak, pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada yer hizmeti şirketine ait bir araç uçağın yanından hızlı bir şekilde geçti. Bunun üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek rapor ettirdi.
Kule ile pilot konuşmaları kayıtlara şu şekilde yansıdı:
Pilot: Bulunduğumuz pozisyonda sağdan sola doğru bir tane TGS aracı kamyoneti geçti, sarı bir araç. Solumuzdaki park pozisyonu girişine devam ettiğini tahmin ediyorum. Son derece yakın ve hızlıydı.
Kule: Anlaşıldı efendim plakasını alabildiniz mi
Pilot: Efendim çok hızlıydı
Kule: Anlaşıldı efendim ikaz edeceğim
Pilot: Teşekkürler
Kaynak: haberinburada
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