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araç kiralamada 7 bin lira kuralı kalktı

ARAÇ KİRALAMADA 7 BİN LİRA KURALI KALKTI

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre; motorlu araç kiralama işi yapan firmalar ile konutlarını günübirlik kiraya verenler, kira bedeli ne olursa olsun, bu ticarete ilişkin yapacakları tahsilatları banka ve benzeri aracı kurumlar vasıtasıyla yapmak zorunda.

Tarih : 09 Haziran 2017, 12:56
Puan Ver : Araç Kiralamada 7 Bin Lira Kuralı Kalktı(6/10)6


Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle araç ve günübirlik konut kiralayanlar ile ürünlerini ticaret borsalarına tescil ettirerek satan çiftçiler hakkında bazı düzenlemelere gittiklerini söyledi.



Mevcut düzenlemeye göre, araç kiralama faaliyeti yürüten firmaların, motorlu kara aracı kiralama hizmetlerinin 7 bin liralık genel kural olan sınıra tabi olduğunu belirten Ağbal, "Söz konusu firmalar, bu hizmetlerine karşılık 7 bin liranın altındaki ödemeleri nakit olarak alabiliyorlar. Şimdi yaptığımız düzenleme ile firmalar, artık tutarı ne olursa olsun bu bedelleri banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi yollarla tahsil etmek zorunda olacak." diye konuştu.



 



kaynak:dünya








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