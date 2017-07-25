Adıyaman'da, otomobile giren ve seyir halinde sürücünün ayağına dolanan yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak doğaya salındı.

Adıyaman'da, otomobile giren yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak doğaya salındı.

ARAÇ KULLANIRKEN AYAĞINA DOLANDI

Yeşilyurt Mahallesi'nde 44 FP 139 plakalı otomobiliyle ilerleyen Abuzer Karaca, ayağına yılanın dolandığını görünce kısa süreli panik yaşadı. Otomobili park edip kendisini dışarı atan Karaca, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

YILANI BULUP, KAFESE KOYDULAR

İhbarın ardından mahalleye gelen itfaiye erleri, kısa çalışmanın ardından otomobilin motor bölümüne giren yılanı bularak çıkardı ve kafese koydu. Bölgeden uzaklaştırılan yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

Kaynak: haberinburada