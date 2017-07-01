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araç lastiklerinde akıllı dönem

ARAÇ LASTİKLERİNDE AKILLI DÖNEM

Lastik üretiminde sensör kullanımıyla ortaya çıkacak "akıllı" ürünler, güvenlikten sürüş maliyetine kadar birçok konuda fayda sağlayacak.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 12:24
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Continental AG Kurumsal İletişim ve Halka İlişkiler Başkanı Felix Gress, yaptığı açıklamada, otomotivde elektrikli ve elektronik çözümlerin yaygınlaşmasına paralel olarak lastikleri daha "akıllı" hale getireceklerini söyledi.



Bu kapsamda lastiklerde de sensör kullanmaya başlayacaklarını belirten Gress, sensörlerle yolu inceleme ve yoldaki durumu algılama imkanı bulacaklarını bildirdi. Aynı zamanda lastiğin içindeki hava basıncını ve hızı anlayabileceklerini anlatan Gress, şöyle devam etti:



"Birçok araçtan bu bilgileri toplamak ve bunu buluta taşımak, daha sonra da bu bilgileri diğer araçlarla paylaşmak bize çeşitli olanaklar sağlayacak. Örneğin, önünüzde bir araç var, yolun buzlu olduğunu ve aracın kaymaya başladığını düşünün. Sensörlerle aldığımız bu kayma bilgisini buluta göndereceğiz ve arkadan gelen araçlarla paylaşacağız. Böylece arkadan gelen aracın da kaymasını önleme şansımız olacak. Bu tür bilgilerden yararlanılarak yapılacaklar konusunda önemli potansiyel görüyoruz. Şunu da hayal ediyoruz, sürücülerin kullanım alışkanlıklarına göre lastiğin basıncını ayarlayabiliriz. Bu sayede havayı ayarlayarak fren mesafesini daha güçlü şekilde sağlayabiliriz. İhtiyacımız olan hava basıncını, ihtiyaç duyulan anda kullanarak daha iyi fren mesafesi elde edebiliriz. Bu ve benzeri birçok fikir üretilebilir. Tüm bu fikirler lastiğin içine konulacak sensörlerle hayata geçirilebilir."



 



kaynak:ahaber








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