ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2018 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için belirlenen yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
ZAMLI ÜCRETLER
Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 267,86 liradan 305,62 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 198,24 liradan 226,56 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 101,48 liradan 115,64 liraya yükseldi. Araç grubuna göre 2018'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle:
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler 267,86 305,62 Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 198,24 226,56 Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet 101,48 115,64
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
- Karakol Ve Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığı Yapan 12 Terörist Öldürüldü
- Nazlı Ilıcak Ve Altan Kardeşlerin Tahliye Taleplerine Ret!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Anadolu Efes Sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 83-68 Yendi
- Eski Fenerbahçeli Pereira, Yeni Takımını Buldu
- Fenerbahçe'de Yedek Kalan Ozan Tufan: Ne Yapacağımı Şaşırdım
- Atiker Konyaspor, Sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 Mağlup Etti
- Beşiktaş'ın İstediği Gignac: Futbolu Meksika'da Bırakmak İstiyorum
DÜNYA HABERLERİ
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
- Türkiye'de Yapılacak Olan Yarınki Kudüs Zirvesinde, Filistin İçin Atılabilecek 24 Adım
- New York Bombacısı, Trump'ın Kudüs Kararının İntikamını Almak İstemiş
- Rus Askerinin Kolundan Tutup Çekiştirdiği Esad, Dünyaya Rezil Oldu
- Abd'li Albay Duyurdu: Irak Ordusu İle Sdg Koordinasyon Merkezi Kurdu
Bu Haberle İlgili Yorumlar