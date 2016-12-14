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araç muayenesinde yeni ücretler belli oldu

ARAÇ MUAYENESİNDE YENİ ÜCRETLER BELLİ OLDU

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere zamlanacak. Buna göre yıl başından itibaren otomobil muayene ücretleri 191,16 liradan 198,24 liraya çıkacak.

Tarih : 14 Aralık 2016, 12:04
Puan Ver : Araç Muayenesinde Yeni Ücretler Belli Oldu(7/10)9


Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2017'de yeniden belirlenecek. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek.



İŞTE YENİ ÜCRETLER



Buna göre, yılbaşından itibaren muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 258,42 liradan 267,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 191,16 liradan 198,24 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 97,94 liradan 101,48 liraya yükselecek.



YETKİ BELGESİNİN ÜCRETİ DE ARTIYOR



Öte yandan, yılbaşından itibaren araç muayene yetki belgesi ücretleri de artacak. Araç muayene işletme yetki belgesi ile geçici işletme yetki belgesi 120'şer lira, yola elverişlilik muayenesi yetki belgesi de 24 bin 613 lira olacak.



KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 625 LİRAYA YÜKSELECEK



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"e göre, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış ticari araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek.



Kurala uymayan araçların işletmecilerine 1 Aralık itibarıyla 602 lira ceza uygulanıyor. Söz konusu ceza, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 3,83'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2017 itibarıyla 625 liraya çıkacak.



Yönetmelikteki kış lastiği takma zorunluluğu, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsıyor. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olarak kış lastiği kullanıyor. Hava şartlarına bağlı olarak söz konusu süre, Bakanlık tarafından 1 ay uzatılabilecek.



Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.



 



kaynak:sabah








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