Çavuşoğlu: Abd İle Görüşmelerimiz Kesilmedi, Devam Ediyor
Bahçeli'nin Myk'da Yer Vermediği Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Twitter'dan Ayrılık Sinyali Verdi
Fetö'cü Kaynak Holding Soruşturması Tamamlandı! 97 Kişiye Dava Açıldı
Mercedes, Kontratlı Cep Telefonu Mantığıyla Araba Satacak
Örümcek Ağı Formalar Tarih Oldu! İşte Milli Takımın Yeni Forması
Tosun'a Bir Şok Daha! 34 Aracına El Konuldu
Ankara-İstanbul Yolunda Kamyon İle Minibüs Çarpıştı: 3'ü Ağır 17 Yaralı
Son Dakika! Fransa Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy Gözaltında
Murat Dalkılıç Ve Hande Erçel, Kural Bozup Fotoğraf Paylaştı
Şampiyonlar Liginde Kasayı Dolduran Beşiktaş, Ligde Çakıldı
Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alınan Suudi Prens İtiraf Etti: Para Karşılığı Serbest Kaldım
Abd Askerleri Münbiç'te Ypg Toplantısında Görüntülendi
Kendisine Ceza Yazan Polislere Pompalı Av Tüfeği İle Saldırdı
Kendi Aracını Yakan Genç: Canımı Yakan Herkes Bu Dünyada Yanacak
Tosun'un Eşi: Abd Ve Almanya'da Da Dolandırdıkları Var
Galatasaray'dan Ayrıldı, Şimdi Kabusu Yaşıyor
Araç Sahipleri Dikkat! Benzine Yeni Zam Yolda
Hacısüleymanoğulları'na Baskın: 19 Kişi Silahlarla Gözaltına Alındı
Abd'nin Afrin Açıklamasına Hükümetten Sert Tepki: Yalan!
Abbas'ın 'it Oğlu İt' Çıkışına Abd Ve İsrail'den Art Arda Tepki!

araç sahipleri dikkat! benzine yeni zam yolda

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! BENZİNE YENİ ZAM YOLDA

Son Dakika! Son dönemde dolarda yaşanan yükselişin ardından benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 15 kuruş birden artacak.

Tarih : 20 Mart 2018, 09:20
Puan Ver : Araç Sahipleri Dikkat! Benzine Yeni Zam Yolda(10/10)8


Petrol Ürünleri İşverenler sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "21.03.2018 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 15 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Araç  Sahipleri  Dikkat  Benzine  Yeni  Zam  Yolda    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER