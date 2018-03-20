ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! BENZİNE YENİ ZAM YOLDA
Son Dakika! Son dönemde dolarda yaşanan yükselişin ardından benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 15 kuruş birden artacak.
Petrol Ürünleri İşverenler sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "21.03.2018 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 15 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.
Kaynak: haberinburada
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