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araç sahipleri dikkat! parça oyununa gelmeyin

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! PARÇA OYUNUNA GELMEYİN

Çok yüksek fiyatlara trafik sigortası yaptıran araç sahipleri, sigorta şirketlerinin 'tamir oyunu' yüzünden daha çok mağdur olabiliyor.

Tarih : 06 Nisan 2017, 13:11
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Zorunlu trafik sigortası neredeyse her alanda araç sahiplerinin canını yakıyor. Poliçe fiyatları zaten oldukça yüksek. Buna rağmen tamir işlemlerinde de sigorta şirketi yüzünden sorun çıkınca araç sahipleri çileden çıkıyor. Sigortacıların bakanlıktan onaylı yan sanayi ürünler kullanması bile rahatsızlık oluştururken, bazı şirketlerin bu işi daha da ileri götürdüğü belirtiliyor.



Birçok sürücü sigorta şirketlerinin 'tamir oyunu' yüzünden mağdur oluyor. Sigorta şirketleri gerek Zorunlu Trafik Sigortasında gerekse kasko sigortasında vatandaşları kendi belirledikleri servislere yönlendiriyor. Araçlarında hasar meydana gelen sürücüler de bu servislere gitmek zorunda kalıyor. Araçlar burada tamir ediliyor, parçaları değiştiriliyor.



 



kaynak:milliyet








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