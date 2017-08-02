ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! POMPADA BÜYÜK ZAM
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatındaki değişiklikten dolayı 2 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG otogazın pompa satış fiyatında 22 kuruş artış meydana gelmiştir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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