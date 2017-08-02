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ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! POMPADA BÜYÜK ZAM


Araç sahipleri dikkat! Pompada büyük zam
Tarih : 02 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Araç Sahipleri Dikkat! Pompada Büyük Zam(5/10)1

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatındaki değişiklikten dolayı 2 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG otogazın pompa satış fiyatında 22 kuruş artış meydana gelmiştir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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