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ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! ZAM GELDİ


ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! ZAM GELDİ
Tarih : 01 Şubat 2017, 17:43
Puan Ver : Araç Sahipleri Dikkat! Zam Geldi(10/10)10


LPG fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 16 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Geceyarısından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlar ortalama Ankara ve İzmir'de 3,07 liradan 3,23 liraya, İstanbul'da ise 3,08 liradan 3,24 liraya yükselecek.



Ayrıca yapılan açıklamada, Siyah ürünlerde de kalorifer yakıtında (Kalyak) 5 kuruş, fuel oilde de 6 kuruş indirim yapıldığı bildirildi.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.



 



kaynak:habertürk








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