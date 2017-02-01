ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! ZAM GELDİ
LPG fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 16 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Geceyarısından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlar ortalama Ankara ve İzmir'de 3,07 liradan 3,23 liraya, İstanbul'da ise 3,08 liradan 3,24 liraya yükselecek.
Ayrıca yapılan açıklamada, Siyah ürünlerde de kalorifer yakıtında (Kalyak) 5 kuruş, fuel oilde de 6 kuruş indirim yapıldığı bildirildi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar