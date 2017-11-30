ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER! İZMİR'DE OTOPARKA YÜZDE 60 ZAM
İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. Belediye meclisinde tartışmalara neden olan zamla birlikte 2018 yılı bütçesi de kabul edildi.
İzmir'de araç sahiplerini üzecek haber belediye meclisinden geldi.
OTOPARK ÜCRETLERİNE ZAM
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun başkanlık ettiği meclis toplantısında otopark ücretlerine yüzde 60 oranında zam yapıldı.
AK PARTİ'Lİ ÜYE TEPKİ GÖSTERDİ
Bütçede otopark ücretlerine gizli zam yapıldığını iddia eden AK Parti grup başkan vekili Bilal Doğan, şunları söyledi:
"YENİ TARİFE YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"
Birçok kentte ilk yarım saat, hatta ilk bir saat ücretsiz park hizmeti verilmekteyken, yaptığınız zamların elle tutulur hiçbir yanı yok. Eskiden otopark ücretleri 0-12 saat arasında 7,5 lira olurken şimdi 0-3 saat arası 8 liraya, 3-6 saat arasındaki tarife 10 liraya, 6-12 saat arası 12 liraya, 12-24 saat arası 15 liraya yükseldi. Yeni tarife 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacak. Belediye otoparklarındaki yüksek fiyat politikasının yeniden gözden geçilmesini ve ücretlerin düşürülmesini bir kez daha talep ediyoruz.
BÜTÇE MECLİSTE KABUL EDİLDİ
Meclis toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı bütçesi, AK Parti Grubu'nun ret oylarına karşılık oy çokluğuyla 5 milyar 450 milyon lira olarak kabul edildi.
Kaynak: haberinburada
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