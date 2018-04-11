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Araç Sahiplerine Kötü Haber! Pompaya Zam Geliyor
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ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER! POMPAYA ZAM GELİYOR


Araç sahiplerine kötü haber! Pompaya zam geliyor
Tarih : 11 Nisan 2018, 09:40
Puan Ver : Araç Sahiplerine Kötü Haber! Pompaya Zam Geliyor(8/10)4

Benzin fiyatlarına geçen ay yapılan 12 kuruşluk zammın ardından bir zam daha geliyor. PÜİS'ten gelen bilgiye göre benzin fiyatı 12 Nisan gece yarısından itibaren 17 kuruş daha artacak.

17 KURUŞ ZAM YAPILACAK

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "12.04.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

MAR AYINDA 12 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Benzin fiyatlarına en son zam 26 Mart'ta gelmiş ve fiyatlar 12 kuruş artmıştı. Yapılan zam sonrası doğu illerinde benzinin litre fiyatı ilk kez 6 lira üzerine çıkarken İstanbul'da fiyatlar 5.93 TL olmuştu.

LİTRE FİYATI 6 LİRA SINIRINI GEÇECEK

Yeni zamla birlikte İstanbul'da da benzinin litre fiyatı 6 TL sınırını geçecek ve 6,10 TL olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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