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Araç sahiplerine müjde! 10 bin liralık ÖTV indirimi geldi

ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE! 10 BİN LİRALIK ÖTV İNDİRİMİ GELDİ

16 yaşından büyük araçların hurdaya çıkarılması durumunda araç sahiplerine 10 bin TL'lik ÖTV indieimi yapılmasına ilişkin düzenleme yasalaştı.

Tarih : 22 Mart 2018, 00:10
Puan Ver : Araç Sahiplerine Müjde! 10 Bin Liralık Ötv İndirimi Geldi(10/10)6

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 96 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkı'nda Kanun Tasarısı kabul edildi. 16 yaş ve üzerindeki araçlara 10 bin TL'lik ÖTV indirimi geldi.

HURDA ARAÇLARA TALEP ARTTI

16 yaş ve üzeri aracı olan vatandaşlar 10 bin TL'lik indirimden 31 Aralık 2019 tarihine kadar yararlanabilecek. Uygulamanın gündeme gelmesi ile birlikte 2002 model ve altı araçlara olan ilgi de arttı. Sıfır araçta 10 bin TL'lik fiyat avantajından yararlanmak isteyenler oto sanayi siteleri ile galerilerin kapılarını aşındırmaya başladı. Hurda araç tarafında ise fiyatlar 3 bin TL'den başlayıp 6-7 bin TL'ye kadar çıkıyor.

16 YAŞ ÜZERİ YAKLAŞIK 8 MİLYON ARAÇ BULUNUYOR

TÜİK verilerine göre 2017'de kayıtlı araç sayısı 22 milyon 218 bin 945 adede yükselirken, bu araçların 2 milyon 631 bin 723 adedi 16-20 yaş arasında, 5 milyon 40 bin 37 adedi ise 21 ve üzeri yaşlarda. Yani 16 yaş üzeri trafiğe kayıtlı 7 milyon 671 bin 760 adet araç var. Bunlardan traktör ve motosikleti çıkardığımızda ÖTV indiriminden faydalanacak araç sayısı 6 milyon adedi bulacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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