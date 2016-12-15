

Araç sahiplerini yüksek fiyatları dolayısıyla isyan ettiren kasko ve zorunlu trafik sigortası primleri düşmeyince hükümet devreye girdi. Konut, otomobil ve trafik sigortalarında primin düşürülmesi için başlatılan çalışma kapsamında primlere taban ve tavan fiyat belirlenmesi, sigorta kapsamına giren muafiyetlerin artırılması ve sürücü bazlı prim olmak üzere 3 model üzerinde duruluyor. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Akif Eroğlu, kendilerine yansıyan bir durum olmadığını ancak mevcut durumla ilgili bir çalıştay hazırlığında olduklarını söyledi.







FİYAT İNDİREN OLMADI



Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu Başkanı Murat Büyükçelebi ise, sigorta primlerinin düşürülmesi için tüm hasar kademelerinde tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra sürücü odaklı fiyatlamanın da konuşulduğunu ifade eden Büyükçelebi, "Hasar yapmamış sürücüye daha düşük prim uygulanmasını öngören bir model bu. Daha önce vatandaşın bütün fiyatları görebileceği bir sistem kararı alınmıştı ama şirketler itiraz etti. Şimdi tavan fiyat konuşuluyor ama şirketler buna da muhalif" diye konuştu. Primlerde sürekli bir düşüşten bahsedildiğini ancak kesinlikle böyle bir durum olmadığını dile getiren Sigorta Aracıları ve Acenteler Derneği Başkanı İrfan Uzun ise, "Poliçe teminatları, başlama-bitiş teminatları aynı poliçeye bir şirket 1.000, diğeri 3.000 lira prim istiyor. Bu rekabet kurallarına aykırı" dedi.







kaynak:ahaber