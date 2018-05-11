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ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE! KARAYOLU GEÇİŞ CEZALARINI İNDİRECEK YASA TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU!


Araç Sahiplerine Müjde! Karayolu Geçiş Cezalarını İndirecek Yasa Teklifi TBMM'ye Sunuldu!
Tarih : 11 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Araç Sahiplerine Müjde! Karayolu Geçiş Cezalarını İndirecek Yasa Teklifi Tbmm'ye Sunuldu!(5/10)1

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Kaynak: haberinburada



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