

Araç kiralama işi yapan firmalar ile konutlarını günübirlik kiraya verenlerin bu ticarete ilişkin yapacakları tahsilatların artık tamamını banka ve benzeri aracı kurumlar vasıtasıyla almak zorunda olacağını belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu kurala uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesileceğini bildirdi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamada bugünkü Resmi gazete'de yayımlanan tebliğlerle araç ve günübirlik konut kiralayanlar ile ürünlerini ticaret borsalarına tescil ettirerek satan çiftçiler hakkında bazı düzenlemelere gittiklerini söyledi.







Mevcut düzenlemeye göre, araç kiralama faaliyeti yürüten firmaların, motorlu kara aracı kiralama hizmetlerinin 7 bin liralık genel kural olan sınıra tabi olduğunu belirten Ağbal, "Söz konusu firmalar, bu hizmetlerine karşılık 7 bin liranın altındaki ödemeleri nakit olarak alabiliyorlar. Şimdi yaptığımız düzenleme ile firmalar, artık tutarı ne olursa olsun bu bedelleri banka ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi yollarla tahsil etmek zorunda olacak." diye konuştu.







kaynak:milliyet