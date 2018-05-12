Bursa'nın Karacabey ilçesinde eski araçların yüklü olduğu TIR tehlike saçtı. O anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı

Bursa-İzmir kara yolunda eski araçların yüklüğü olduğu TIR'ı kullanan sürücü, trafiği tehlikeye sokarken, o anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

ESKİ ARAÇLARI TIR'IN KASASINA SADECE İP İLE BAĞLAMIŞ

TIR'ın kasasına eski araçları yükleyen TIR sürücüsü bu kadarına da pes dedirtti. TIR'ın kasasında yüklü olan ve sadece iple bağlı eski otomobiller, peşinden gelen araçları tehlikeye düşürdü.

KAMERA KAYITTAYDI

Faciaya davetiye çıkaran o anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: haberinburada