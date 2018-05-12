ARAÇ YÜKLÜ TIR TRAFİKTE TEHLİKE SAÇTI! O ANLAR KAMERADA
Bursa'nın Karacabey ilçesinde eski araçların yüklü olduğu TIR tehlike saçtı. O anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı
Bursa-İzmir kara yolunda eski araçların yüklüğü olduğu TIR'ı kullanan sürücü, trafiği tehlikeye sokarken, o anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.
ESKİ ARAÇLARI TIR'IN KASASINA SADECE İP İLE BAĞLAMIŞ
TIR'ın kasasına eski araçları yükleyen TIR sürücüsü bu kadarına da pes dedirtti. TIR'ın kasasında yüklü olan ve sadece iple bağlı eski otomobiller, peşinden gelen araçları tehlikeye düşürdü.
KAMERA KAYITTAYDI
Faciaya davetiye çıkaran o anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Real Madridli Gareth Bale'den Turistlere Eşek Şakası
- Çin'n Tianjin Quanjan Takımı Babel İçin 13 Milyon Euro Teklif Etti
- Fenerbahçeli Futbolcular, Sipariş Verilen Ciğerleri Moral Bozukluğu Nedeniyle Yiyemedi
- Evkur Yeni Malatyaspor Kalecisi Ertaç Özbir'den İtiraf: Menajerim Fenerbahçe İle Görüştü
- Galatasaray'da 4 Futbolcu Sarı Kart Sınırında
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar