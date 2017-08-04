Maçın Adamı Konuştu: Kendimi Süper Hissediyorum
Kadıköy'de İki Futbolcu Tepki Görerek Islıklandı
Afganistan'da Abd Konvoyuna Saldırı: 3 Ölü
Fenerbahçe'nin Soyunma Odasına İnen Erdoğan'a Aziz Yıldırım'dan Özel Forma
Aracı Doludan Zarar Görenler İçin Başvuru Süresi 2 Yıla Çıkarıldı, Kasko Da Bozulmayacak
İbb, Simitçi Döven Güvenlikçilerle İlgili Açıklama Yaptı
Muğla'da Katliam Gibi Kaza: 4 Ölü, 6 Yaralı
Tır'ın Çarptığı Yolcu Midibüsü Şarampole Devrildi: 30 Yaralı
Kocaman, Taraftara Yüklendi: Yaptıkları Doğru Değil
Cimbom'un Yeni 'aslan'ı İstanbul'a Geldi
Cimbom, Ndiaye'yi Duyurdu! Bonservisi 7.5, Alacağı Ücret 2.75 Milyon Euro
Lens Soruldu, Cevabıyla Transfere Son Noktayı Koydu
132 Yıllık Yıldız Hamidiye Camisi, Erdoğan'ın Katılımıyla Cuma Namazında İbadete Açılacak
Ünlü Manken Yeni Aşkını Elleriyle Besleyip Öpücüklere Boğdu
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Eleyerek Play-Off Turuna Kaldı
Irak, Saddam Dönemine Ait Parasını Faiziyle Bm'den Geri Aldı
Gaziantep'te Deaş Operasyonu: 102 Çuval Patlayıcı Ve Onlarca Silah Ele Geçirildi
Başkent'te Yangın Paniği! Sanayi Bölgesinde Çıkan Yangın Hala Söndürülemedi
Güneş Sistemi Dışında Stratosfer Tabakasına Sahip Yeni Bir Gezegen Keşfedildi
14 Yaşındaki Kızı, İnternette Çıplak Fotoğraflarını Montajlamışlar Diye Kandırdı

ARACI DOLUDAN ZARAR GÖRENLER İÇİN BAŞVURU SÜRESİ 2 YILA ÇIKARILDI, KASKO DA BOZULMAYACAK


Aracı Doludan Zarar Görenler için Başvuru Süresi 2 Yıla Çıkarıldı, Kasko da Bozulmayacak
Tarih : 04 Ağustos 2017, 01:30
Puan Ver : Aracı Doludan Zarar Görenler İçin Başvuru Süresi 2 Yıla Çıkarıldı, Kasko Da Bozulmayacak(10/10)6

İstanbul'da etkili olan dolu yağışı sebebiyle sigorta şirketleri yeni kararlar aldı. Doludan etkilenen sadece İstanbul'da 150 binin üzerinde KASKO'lu araç servislere başvurdu. Yaşanan en büyük sıkıntı cam stoklarının tükenmiş olması. Cam taktırmayan araçlar günlerdir süre bekliyor. Üstelik orijinal cam bulmak neredeyse imkansız. Bulabilenler yan sanayi camla idare etmek zorunda.

BAŞVURU SÜRESİ 2 YIL OLDU

Yaşanan yoğun talep sebebiyle sigorta şirketleri yeni kararlar aldı. Bunlardan en önemlisi 4 iş günü içinde zarar dosyasının açılma zorunluluğunun kaldırılması. Sigorta şirketleri yaşanan sel ve dolu felaketinde, oluşan hasar için dosya açtırmanın süresini iki yıla çıkardı. Doludan zarar görenler iki yıl içinde başvuru yapabilecek.

KASKO BOZULMAYACAK ANCAK SEL ZARARI OLARAK KAYDEDİLECEK

Yine bazı sigorta şirketleri, İstanbul'da yaşanan dolu yağışından zarar gören ve KASKO üzerinden tamir yaptıran sigortalılara müjde vermeye hazırlanıyor. Bazı sigorta şirketlerinin doludan zarar görenler için KASKO'nun bozulmaması kararını aldığı diğer şirketlerin de bu kararı takip edecekleri öğrenildi. Ancak oluşan zarar, KASKO'dan işlem yaptıran araçlar için tramer kaydında sel zararı olarak görülecek.

YOĞUN TALEP ÜZERİNE YURT DIŞINDAN USTA GETİRİLDİ

Geçtiğimiz hafta yaşanan dolu yağışı sebebiyle oto tamir servisleri de ağzına kadar doldu. Özellikle boyasız göçük düzeltme servislerinin usta bulmakta zorlandıkları, var olan bazı ustaların da serbest piyasada oluşan talep nedeniyle işlerini bıraktıkları ve bireysel olarak çalışmaya başladıkları öğrenildi. Bu sebebiyle bir çok firma, yurt dışından usta getirtmek zorunda kaldı. Bulgaristan, Yunanistan, İran hatta Brezilya'dan bile usta getirten şirketler var.

İTFAİYEDEKİ KUYRUKLAR DEVAM EDİYOR

Bu arada KASKO'su olmayan ve doludan zarar gören çok sayıda İstanbullu da İtfaiye istasyonlarına başvurmayı sürdürüyor. Zorunlu trafik sigortasının zararlarını karşılamasını isteyenler de var. Hükümetin afet kararı almasını ve kaymakamlıklar aracılığıyla zarar görenlere ödeme yapmasını bekleyenler de. İşte bu ihtimallere karşı çok sayıda kişi zarar raporu alabilmek için İtfaiye istasyonlarının önünde kuyruklar oluşturdu. İtfaiyeye başvuru süresiyle ilgili açıklanan bir tarih bulunmuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aracı  Doludan  Zarar  Görenler  İçin  Başvuru  Süresi  2  Yıla  Çıkarıldı  Kasko  
Da  Bozulmayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER