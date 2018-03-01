ARAÇLARA ÇARPA ÇARPA KAÇAN OTO FARELERİNİ POLİS, ATEŞ AÇARAK DURDURDU
Başakşehir'de 2 otomobil hırsızı, ortalığı birbirine kattı. Polis, araçlara çarpa çarpa kaçmaya çalışan şüphelileri, lastiklerine ateş açarak durdurdu. O anlar kameraya yansıdı.
Başakşehir'de bir otomobil hırsızı olduğu belirtilen 2 kişi ortalığı birbirine kattı. Çok sayıda araca çarparak kaçmaya çalışan şüphelileri polis, otomobilin lastiklerin ateş açarak durdurmaya çalıştı. Korku dolu dakikalar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
KALDIRIM ÜZERİNDEN GİTMEYE ÇALIŞTILAR
Başakşehir'deki olay dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Polisin fark ettiği şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı. Yol kapalı olduğu için şüpheliler çalıntı olduğu belirtilen otomobille kaldırımdan gitmeye çalıştı.
ARAÇLARA ÇARPA ÇARPA GİTTİLER
Arkadan gelen 2 polis, peş peşe aracın lastiklerine ateş etti. 6 el ateş açılan otomobildeki sürücü manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Yol kapalı olduğu için çıkamayan şüpheliler araçlara çarpa çarpa ilerlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Polis 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
OLAY ANI KAMERADA
Olayı cep telefonuyla kaydeden mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Görüntüleri çeken mahalle sakini, hırsızlığın farkında olmadığı için olayı bir saldırı sandığı konuşmalarına yansıyor.
Kaynak: haberinburada
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