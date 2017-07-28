ARAÇLARI DOLUDAN ZARAR GÖREN ARAÇ SAHİPLERİ OTO SANAYİLERE AKIN ETTİ
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve hayatı felç eden dolu yağışında birçok otomobil zarar gördü. Bugün de aracını alan vatandaşlar soluğu Maslak Oto Sanayii'de aldı. Yüzlerce hasarlı araç oto sanayide sıraya girdi. Birçok vatandaş aracını koyacak yer bulamıyor ve geri çıkarmak zorunda kalıyor.
"ARAÇ YARIYA KADAR SUYA GÖMÜLDÜ"
Park halindeki araçların yanı sıra yağmura arabaların içinde yakalananlar oldu. Aracında yağmura yakalanan vatandaşlardan biri o anları anlattı; 'Acarkent Kavacık istikametindeydik. Saat 06.10'du. Birden hava karardı, sonra aniden bastırdı. Tabii kaçamadık. 10 dakika içinde yollar adeta sel oldu. Araç yarıya kadar suya gömüldü. Ağaçlar devrildi. Ön cam arka cam çatlatı, direk yamuldu. Orada koruyacak bir durum yok. Doğal afet sonuçta. Çıksak daha fazla yaralanabiliriz. Buna da şükür. Ortalama fiyat ise serviste vermeye kalksanız kullanım haline yeniden gelmesi 10 bin TL'yi bulur.'
"HER TARAFTA MADDİ HASAR VAR"
Yağıştan dolayı arabası zarar gören bir vatandaş, "Arabanın ön camı kırık. Diğer yerler de sanki kızamık geçirmiş gibi her tarafta maddi hasar var. 3 bin 500-4 bin 500 arası bir hasarımız var. Her tarafında ceviz gibi noktalar oluşmuş. Tavan, taban, bir çok yerinde var. Sanayiye önce niyetlendik, açmamışlardı. Bugün bizim gibi daha fazla insan olabileceğini düşündük. Sıra olacağını düşündük. Rahatlamasını bekledik. Bu saatte hala sıra bekleyip anca sıra bize geldi. Yoğunluk var. Epey bekledim" dedi.
"SANKİ HAVADAN TAŞ YAĞIYORDU"
Oto sanayide sıra bekleyen bir başka vatandaş ise "Akşam saat 18.00 sıralarında sanki havadan taş yağıyordu. Paramparça oldu. Arka cam patladı. Ben 45 yaşındayım. İlk defa böyle bir şey gördüm. Arka cam kırıldı. Ayna kırıldı. Farların hepsi kırıldı. Yarım saatlik gökten taş yağdı. Buz parçaları yağdı. Sabah ilk işim kaskoyu aradım. Beni buraya yönlendirdiler. Şimdi cam taktıracağız" ifadelerini kullandı.
CAM SIKINTISI YAŞANIYOR
Otomobilinde afete yakalanan diğer bir vatandaş ise cam sıkıntısı yaşandığını belirtti ve 'Seyir halindeydim Acıbadem'deydim. Bize bir şey olmadı. Ancak cam da yok şu anda. Önümüzdeki hafta Çarşamba ya da Perşembe cam gelecek. Bırakacağız aracımızı.' dedi.
Şu anda araçları getirseniz de cam bulmakta sıkıntı var. Doğal afeti kasko karşılıyor ancak trafik sigortası karşılamıyor. Kaskolu araç sayısı da 20 milyon araç içinde 4 milyon. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta da sıkıntı yaşanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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