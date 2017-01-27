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aralarında anne-oğulun da bulunduğu 6 kişi tutuklandı

ARALARINDA ANNE-OĞULUN DA BULUNDUĞU 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda, aralarında anne ve oğlunun da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Tarih : 27 Ocak 2017, 10:42
Puan Ver : Aralarında Anne-Oğulun Da Bulunduğu 6 Kişi Tutuklandı(7/10)7


Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Kentin merkez karatay İlçesi Yeni Mahalle ve Doğanlar Mahallesi'nde yapılan eşzamanlı operasyonda birbirleriyle bağlantılı oldukları belirlenen aralarında Dudu G. ve oğlu Ali G.'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında anne ve oğlununda bulunduğu 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüphelide serbest bırakıldı.



 



kaynak:milliyet








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