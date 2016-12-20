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ARALARINDA SUBAYLARIN DA OLDUĞU 236 ASKER YAKALANDI


ARALARINDA SUBAYLARIN DA OLDUĞU 236 ASKER YAKALANDI
Tarih : 20 Aralık 2016, 14:09
Puan Ver : Aralarında Subayların Da Olduğu 236 Asker Yakalandı(9/10)6


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince, Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinde farklı rütbelerdeki 280 subay ve 250 astsubay hakkında gözaltı kararı alındı.



Karar doğrultusunda şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 58 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.



Savcılığın talimatı üzerine, kaçakçılık, mali suçlar, organize ve asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekiplerce yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında subayların da bulunduğu 530 askerden, 236'sı gözaltına alındı.



Bu arada, zanlılardan bazılarının FETÖ soruşturmaları kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı belirlendi.



 



kaynak:milliyet








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