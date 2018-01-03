ARALIK AYI ENFLASYONU YÜZDE 0,69 OLDU
2017 yılının enflasyon rakamları açıklandı. ÜFE aralık ayında yüzde 0,69 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 11,92 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı ve 2017 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE Aralık ayında 0.69 oldu. 2017 enflasyon rakamı 11.92 oldu.
BEKLENTİNİN BİRAZ ÜZERİNDE GELDİ
Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 0.5 gelmesi ve enflasyonun yılı yüzde 11,70 civarında tamamlaması bekleniyordu.
Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9,5 olacağı öngörülüyordu.
ZAM ŞAMPİYONU PATLICAN OLDU
Aralık 2017'de en yüksek fiyat artışı yüzde 23,10 ile patlıcanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,03 ile portakalda oldu.
ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK 15,47 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.69 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 11.92 olarak gerçekleşti. Üretici enflasyonu ise Aralık ayında yüzde 1.37, yıllık bazda yüzde 15.47 oldu.
TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,47 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,82 artış gösterdi.
EN YÜKSEK ULAŞTIRMA
Aylık en yüksek artış yüzde 1,69 ile ulaştırma grubunda oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 2,39 ile giyim ve ayakkabı oldu.
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış yüzde 18,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 13,79, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,77, ev eşyası yüzde 12,74 ve sağlık yüzde 11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.
Kaynak: haberinburada
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