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Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu

ARALIK AYININ ZAM ŞAMPİYONU PATLICAN OLDU

Aralık ayında zam şampiyonu fiyatı yüzde 23,10 artan patlıcan olurken fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 17,03'le portakal oldu.

Tarih : 03 Ocak 2018, 18:30
Puan Ver : Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu(9/10)5

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı tüketici fiyat endeksi verilerine göre, Aralık ayında fiyatı yüzde 23,10 artan patlıcan zam şampiyonu oldu. İkinci sırada fiyatı yüzde 20,62 artan nar yer alırken, üçüncülüğü yüzde 15,15 artan salatalık aldı

FİYATI EN ÇOK ARTANLAR

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti; domates yüzde 15,12, mandalina yüzde 12,88, kuru soğan yüzde 9,91, yumurta yüzde 9,53, sıcak içecek makinaları (su ısıtıcısı) yüzde yüzde 9,44, balık yüzde 7,52, patates yüzde 6,49, elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) yüzde 5,22, kargo gönderme ücreti yüzde 4,80, ütü yüzde 4,76, marul yüzde 4,46, tuvalet kağıdı yüzde 4,05, pirinç yüzde 3,78, dizel otomobil yüzde 3,74, benzinli otomobil 3,70, set üstü ocak yüzde 2,89 ve kömür ücreti yüzde 2,24.

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜN PORTAKAL

Aralık ayında fiyatı en fazla düşen ürünler arasında portakal yüzde 17,03 ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 16,27 düşüş gösteren ıspanak ikinci olurken, yüzde 10,06 düşen pırasa üçüncü oldu.

Fiyatı en fazla azalan ürünler sıralamasında ise sıralama şöyle gerçekleşti: kadın ceketi yüzde 8,36, elbise yüzde 7,71, kadın gömleği yüzde 6,96, kadın pardösüsü yüzde 6,51, çarliston biber yüzde 6,30, kadın hırkası yüzde 6,26, erkek ceketi yüzde 5,33, erkek kazağı yüzde 5,27, kadın kabanı yüzde 5,26, kırmızı turp yüzde 4,76, umreye gidiş ücreti yüzde 4,76, kivi yüzde 4,67, beyaz lahana yüzde 3,62, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 3,51, çocuk kazağı yüzde 3,38, kadın ayakkabısı yüzde 2,89 ve çocuk spor ayakkabısı yüzde 1,63.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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