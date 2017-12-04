Aralık ayında kira sözleşmesi yapanlar için zam oranı belli oldu. Kasım ayı enflasyon verilerine göre 2017 Aralık ayı kira zam oranı yüzde 15,38 olarak belirlendi.



Kira zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belli oluyor. TÜİK, Kasım 2017 ÜFE oranlarını açıkladı. Habertürk, 2017 Aralık kira artış oranını hesapladı. Buna göre, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,91 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,38 artış gösterdi.



EV SAHİBİ EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?



Yeni Borçlar Kanunu'na göre kira artış oranında ÜFE üst sınır. Yani ev sahibi ÜFE'nin üzerinde zam yapamaz. 2017 Aralık kira artış oranı da en fazla yüzde 15,38.



KİRA ARTIŞI HESAPLAMA



Şimdi gelin kira artış oranı Aralık 2017'yi birlikte hesaplayalım. Diyelim ki bin TL kira veriyorsunuz. Buna göre;



Kira Bedeli: 1.000 TL



Kira zam oranı: Yüzde 15,38



Zam bedeli: 153,8



























Kaynak: haberinburada



