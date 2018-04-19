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Aralık'ta satılan fast food devi tekrar satılıyor

ARALIK'TA SATILAN FAST FOOD DEVİ TEKRAR SATILIYOR

Aralık ayında KFC Türkiye'yi satın alan Abraaj'ın, ünlü gıda markasını satmayı veya grup içinde başka bir işletmeye devretmeyi değerlendirdiği ortaya çıktı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 12:00
Puan Ver : Aralık'ta Satılan Fast Food Devi Tekrar Satılıyor(6/10)2

Dubai merkezli yatırım şirketi Abraaj Group, Yum Brands'dan Aralık 2017'de satın aldığı KFC Türkiye'yi satmayı veya Grup içinde başka bir işletmeye devretmeyi değerlendiriyor. Abraaj, KFC'yi aralık ayında satın alırken finansman temin ettiği 6 milyar dolar büyüklüğündeki global satın alma fonunu iptal etme yönünde bu yılın başlarında aldığı karar nedeniyle KFC'yi elden çıkarmayı gündemine aldı.

3 MİLYAR DOLARI GERİ İADE EDECEK

WSJ'nin haberine göre global satın alma fonunun iptal edilmesi, Abraaj'ın 3 milyar dolar büyüklüğünde bir kaynağı yatırımcılara iade etmesi anlamına geliyor.

Konuya yakın kaynaklar WSJ'ye yaptıkları açıklamalarda, "KFC Türkiye, iptal edilen yeni fonun bir parçasıydı ve şimdi Abraaj ne yapılabileceğine dair seçenekler bulmaya çalışıyor.

Değerlendirilmekte olan seçeneklerden biri KFC Türkiye'nin 2016'da Türk şirketlerine destek için oluşturulan 526 milyon dolar tutarındaki sermaye havuzuna transfer etmek" ifadelerini kullandılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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