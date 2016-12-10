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aralıkta zam, ocakta tazminat

ARALIKTA ZAM, OCAKTA TAZMİNAT

Emeklilik için yıl sonları kafa karıştırıyor. İki tercihiniz var: Aralıkta ayrılan yılda 1.200 lira seyyanen zam alacak. Ocakta ayrılan için tazminat tavanı artacak, maaş yükselecek

Tarih : 10 Aralık 2016, 11:49
Puan Ver : Aralıkta Zam, Ocakta Tazminat(10/10)12


Yıl sonu yaklaştıkça özellikle emeklilik için gün bekleyenlerde kafa karıştıran bir durum ortaya çıkıyor. Acaba aralık ayında mı ayrılmak avantajlı yoksa ocak ayı mı beklenmeli? Çalışanlar açısından her iki tercihi de değerlendirelim ve kararı size bırakalım.



SEYYANEN AVANTAJ



SSK (4A) çalışanları için yılın başlangıç ve bitimi 1 Ocak ile 31 Aralık arasını ifade ediyor. 31 Aralık 2016 tarihine kadar başvuranlar için emeklilik kararı 2016 olarak alınıyor. Ocak ve temmuz enflasyonlarıyla birlikte maaşlarını Ocak 2017'den itibaren almaya başlıyorlar. 6655 Sayılı Yasa'nın 65. maddesine göre 2016 yılında emekli olacaklar için İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine verilen 100 liralık seyyanen zam da emekli maaşlarına ekleniyor. Bu da yılda 1.200 liralık ekstra bir avantaj getiriyor.



TAZMİNAT VE BİR MAAŞ



Ocakta başvuracak SSK'lılar için ise farklı avantajlar söz konusu. 31 Ocak'a kadar başvuranlar 2017 emeklisi sayılacak ve maaşları da Şubat 2017'den itibaren bağlanacak. Dolayısıyla 2017 yılında 12 değil 11 maaş alacaklar. Böylece 1 maaş kayıpları olacak. Fakat tazminat açısından kârlı duruma geçecekler. Özel sektörde genellikle ocak ayında zam yapıldığı için öncelikle brüt maaşları artacak ve tazminatlarını bu yeni maaşa göre alacaklar. Zam olmasa bile kıdem tazminatı tavanı yükseleceği için özellikle maaşı fazla olanlar daha fazla tazminat alabilecek. Örneğin 2016'da 30 Haziran'a kadar 4.092.53 TL olan bu tavan yılın ikinci yarısında yani 1 Temmuz'dan sonra 4.297.21 liraya çıktı. Yani maaşınız yüksek de olsa tazminatınız bu rakamdan hesaplanacak. Ocak ayı ile birlikte bu rakam memur maaş katsayılarına göre yeniden artacak. Dolayısıyla tazminat kazancınız olacak. Prime esas kazanç tutarı 2017'de 6.5'dan 7.5 kata çıkacağı için emekli maaşının yükselmesi de söz konusu olacak.



 



kaynak:habertürk








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