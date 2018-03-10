ARAP BAKAN'DAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA: TÜRKİYE BİZE SAYGI DUYMUYOR
BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Türkiye'nin Arap ülkelerinin bağımsızlığına saygı duymadığını ve rejim değişikliği planlayan örgütlerle işbirliği kurduğunu belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Twitter adresinden kısa süre önce Türkiye'ye yönelik haddini aşan ve suçlayıcı ifadelerde bulundu. Gargaş, Türkiye'nin Arap ülkelerinin bağımsızlığına saygı duymadığını iddia etti.
"TÜRK VE ARAP İLİŞKİLERİNİN İYİ OLMADIĞINI GÖRMEK GÜÇ DEĞİL"
Gargaş, "Türkiye ve Arap ilişkilerinin en iyi seviyede olmadığını görmek güç değil. Ankara Arap bağımsızlığını hesaba katarak komşularıyla mantıklı ve akıllıca bir ilişki kurmalı" ifadesini kullandı.
"ARAP DÜNYASI KOMŞULARI TARAFINDAN YÖNETİLMEYECEK"
BAE'den üst düzey devlet yetkililerinin Türkiye'ye yönelik yürüttüğü 'suçlayıcı Twitter diplomasisi' devam ediyor.
Gargaş, "Arap dünyasını komşuları tarafından yönetilmeyecek ve şimdiki durum kalıcı olmayacak" derken, Türkiye'nin Arap dünyasında rejim değişikliği planlayan örgütlerle işbirliği kurduğunu iddia etti.
OSMANLI PAŞASI İÇİN HIRSIZ İTHAMINDA BULUNMUŞTU
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ise kişisel Twitter hesabından yeniden paylaştığı tweette, Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen bir tweet atarak skandala neden olmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Down Sendromlu Şevval, Soyadının Hakkını Sonuna Kadar Verdi
- Hava Kuvvetleri Komutanı, Memleketine Savaş Uçağı Hediye Etti
- Antepli Sinan, Ünlü Jazzcı Luis Armstrong'a Rakip Oldu
- Ortalık Savaş Alanına Döndü! Pazarcılara Biber Gazlı Toma'lı Müdahale
- Türkiye'nin En Önemli Meydanına Yapılan Camide Son Durum!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar