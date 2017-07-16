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Arap Basınından İlginç İddia! İşte Bağdadi'nin Yerine Gelecek İsim
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ARAP BASININDAN İLGİNÇ İDDİA! İŞTE BAĞDADİ'NİN YERİNE GELECEK İSİM


Arap Basınından İlginç İddia! İşte Bağdadi'nin Yerine Gelecek İsim
Tarih : 16 Temmuz 2017, 14:30
Puan Ver : Arap Basınından İlginç İddia! İşte Bağdadi'nin Yerine Gelecek İsim(10/10)6

Geçtiğimiz hafta ölümü hem Rus hem Suriye hem de DEAŞ kaynaklarınca doğrulan DEAŞ lideri Bağdadi'nin yerine geçecek isim açıklanmamıştı. Arap basını Bağdadi'nin yerine geçecek ismi telaffuz etmeye başladı.

KİMİN LİDERLİK EDECEĞİ AÇIKLANMAMIŞTI

DEAŞ'ın sözde halifesi Ebubekir el Bağdadi'nin ardından örgüte kimin liderlik edeceği açıklanmamıştı. DEAŞ tarafından yapılan açıklamada örgütün birlikte kalması gerektiği belirtilse de net bir isim açıklanmaması dünya kamuoyunda merak uyandırmıştı.

ARAP BASININA GÖRE BAĞDADİ'NİN YERİNE GEÇİCEK İSİM

Bugün Arap basını Libya'dan bir ismi konuşmaya başladı. Al Arabiya, son dönemde sık sık yenilgi alan DEAŞ Bağdadi'den sonra yerine geçecek en olası ismi açıkladı. Al Arabiya'ya göre örgütün Libya'daki üst düzey ismi Celaleddin el Tunisi, Bağdadi'nin yerine geçecek.TUNUSLU TERÖRİST, FRANSIZ VATANDAŞI

Tunuslu olduğu bilinen ve gerçek adı Muhammed Bin Salem el Ayuni olan terörist 1982 doğumlu ve 90'larda Fransa'ya iltica edip Fransız vatandaşlığı almaya hak kazandı. 2011'de Tunus'ta yaşanan Arap Baharı'yla birlikte Tunus'a giden el Ayuni, daha sonra Suriye'ye giderek DEAŞ'a katılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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