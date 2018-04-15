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Arap Birliği Zirvesinde Türkiye Karşıtı Bildiri Çıkartılacak, Bae'de İşin İçin De!
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Arap Birliği Zirvesinde Türkiye Karşıtı Bildiri Çıkartılacak, BAE'de İşin İçin de!

ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİNDE TÜRKİYE KARŞITI BİLDİRİ ÇIKARTILACAK, BAE'DE İŞİN İÇİN DE!

BAE'nin yönlendirmesiyle, bugün düzenlenecek Arap Birliği Zirvesinde Türkiye karşıtı bildiri çıkartılacak. Metinde, Afrin Harekatına karşı çıkılması da talep edildi.

Tarih : 15 Nisan 2018, 14:50
Puan Ver : Arap Birliği Zirvesinde Türkiye Karşıtı Bildiri Çıkartılacak, Bae'de İşin İçin De!(6/10)2

İngiltere merkezli Şarkül Avsat gazetesi Suudi Arabistan'ın bugün düzenlenecek Arap Birliği Zirvesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin yönlendirmesiyle, Türkiye karşıtı bir bildirinin çıkartılmasının hedeflendiğini yazdı.

DUMA'DAKİ KİMYASAL SALDIRIYA DİKKAT ÇEKİLECEK

29. Arap Birliği Zirvesi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Duma'da meydana gelen kimyasal silah saldırısına tepki olarak Suriye rejimine ait kimyasal ve askeri tesislere saldırısının gündemde olduğu dönemde düzenleniyor.

Zirvede, bu konuya dikkat çekilmesi beklenirken, 'Arap ülkelerinin iç meselelerine İran müdahaleleri' dosyası da gündemde ilk sırada yer alacak.

İRAN VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN İFADELER

Cuma günü Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesiyle oluşturulan taslak zirve metninde İran ve Türkiye'yi hedef alan ifadeler yer aldı.

İngiltere merkezli yayın yapan Şark-ül Evsat gazetesinin ele geçirdiği taslak metne göre, İran ve Türkiye'nin bazı Arap ülkelerinin içişlerine karıştığı iddia edilerek, Türkiye'nin sınır ötesi terörle mücadele operasyonları hedef alındı.

AFRİN HAREKATINA KARŞI ÇIKILMASI TALEP EDİLDİ

Taslak metinde, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı da yer aldı. Metinde, Arap Birliği'nden Afrin Harekatına karşı çıkılması talep edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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