Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı'ndaki evini öğrenince, Beykoz'a taşındı. Oyuncu, Faslı eşi İmane Elbani'yle oturacağı beş katlı yeni aşk yuvasına 16 milyon TL ödedi.

ARAP HAYRANLARINDAN KAÇTI

'Kim Milyoner Olmak İster?'i sunan ve oynadığı dizilerle Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evini öğrenince, taşınmak zorunda kaldı.

SÜREKLİ EVİNİN ÖNÜNE GELİYORLARDI

Cadde'nin haberine göre; Oyuncu, sevenlerinin sürekli evinin önüne gelmesi üzerine, adres değiştirip Acarkent'e taşındı. Yıldırım, iki yıl önce evlendiği Faslı eşi İmane Elbani'yle beş katlı ve 1000 metrekarelik ultra lüks villada oturmaya başladı.

4 MİLYON DOLAR ÖDEDİLER

Çift, 4 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 206 bin 400 TL) ödediği villayı, taşınmadan önce tadilata soktu.

Kaynak: haberinburada