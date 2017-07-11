ARAP SAÇINA DÖNEN SNEİJDER TRANSFERİNE SON NOKTA: AÇIKLAYACAĞIZ
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sneijder için, "Orada herhangi bir gelişme olduğu zaman mutlaka paylaşılacaktır." açıklamasını yaptı.
Fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, amaçlarının sezonu şampiyon tamamlamak olduğunu söyledi.
"HER MAÇTA PAROLAMIZ KAZANMAK"
"Fikstür bütün takımlarımıza hayırlı olsun" diyen Ergün, "İki sene önce kazandığımız şampiyonluktan sonra, lig yarışından biraz uzakta kaldık. Bu seneki amacımız şampiyon olmak. Dolayısıyla fikstürün vermiş olduğu avantaj ve dezavantajları düşünerek ya da onlara sığınarak değil, her rakibimizi aynı şekilde etüt edip her birine gereken ciddiyeti verip, her maça kazanmak parolasıyla çıkıp, umarım sezon sonunda şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.
Ergün, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in diğer arkadaşlarıyla çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:
"HERHANGİ BİR GELİŞME OLURSA PAYLAŞILIR"
"Orada herhangi bir gelişme olduğu zaman mutlaka paylaşılacaktır. Sağ bek pozisyonunda birden fazla oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Mümkün olduğu kadar isimleri zikretmemeye çalışıyorum. Birden fazla isim var. Kısa vadede tahmin ediyorum resmi bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Sağ bek transferiyle ilgili 1-2 gün daha beklemek lazım."
Kaynak: haberinburada
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