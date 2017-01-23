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arap ve türkmenlerden pyd-deaş işgaline tepki

ARAP VE TÜRKMENLERDEN PYD-DEAŞ İŞGALİNE TEPKİ

Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliğinden yapılan açıklamada "PYD ve DEAŞ terör örgütlerinin bölgelerimizi işgal etmelerini kabul etmiyoruz" ifadesine yer verildi.

Tarih : 23 Ocak 2017, 12:06
Puan Ver : Arap Ve Türkmenlerden Pyd-Deaş İşgaline Tepki(9/10)7


Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği, PYD ve DEAŞ terör örgütlerinin bazı yerleri işgal etmesini kabul etmediğini bildirdi.



Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, PYD ve DEAŞ terör örgütlerinin ülkelerindeki kentleri işgal etmesini kınadı.



Terör örgütlerinin bölgeden çıkarılması için yardım bekledikleri vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"PYD ve DEAŞ terör örgütlerinin bölgelerimizi işgal etmelerini kabul etmiyoruz. Türkiye ve tüm Arap devletlerinden bu terör örgütlerini Rakka, Haseke ve Deyrizor'dan çıkarmak için bize yardım etmelerini istiyoruz. Ayrıca aynı paranın iki yüzü gibi olan PYD ve DEAŞ terör örgütler ile herhangi bir yardımlaşma konusunda yaklaşımları kınıyoruz ve bu bölgede demografik yapıyı değiştirmek isteyen bu örgütlerle ortaklaşa çalışmaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Fransız mandası Baas Partisi ve çetelerinin simgelerinden olan İbn Kaşe ve onun gibi sadece kendini temsil edebilecek kapasitede olan ve PYD'ye namusunu ve topraklarını sunan kişilerin bizi temsil etme ideallerini kesinlikle kabul etmiyoruz. Ayrıca bu bölgede yaşayan Arap ve Türkmenlerin bu terör örgütlerinden uzak durmalarını ve bize atalarımızdan miras kalan bu toprakların korunması konusunda üstümüze düşen vefa ilkesine sahip çıkılmasını ve işgalin bir gün sona erecek olmasını unutmamalarını istiyoruz."



 



kaynak:sabah








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